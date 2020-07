Secondo quanto riporta il portale spagnolo fichajes.net,Ronaldo e Zidane potrebbero ritrovarsi nella stessa squadra. Sarebbe questo il sogno di mercato della nuova proprietà del Marsiglia. Il contratto di Ronaldo con la Juve però scade nel 2022 e il suo ex allenatore Sa Pinto ha dichiarato che CR7 sta bene alla Juve: "E' felice a Torino, la gente è fantastica e rispetta molto la sua privacy che per lui è estremamente importante. E poi si sente amato a in un grande club. Certo che non potete chiederli di risolvere ogni singola partita ma è l'uomo giusto per vincere", le sue dichiarazioni a Tuttosport.