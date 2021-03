1









E' ormai notizia di giorni fa: Marcelo manda un messaggio social a Cristiano Ronaldo e commenta un post Instagram della pagina 433 in cui veniva celebrata la grande intesa tra il brasiliano e il portoghese. "Presto", il messaggio scritto dal difensore, come a dire che a breve i due saranno ancora insieme. Sì, ma dove? Secondo Todofichajes.com, il terzino brasiliano non dovrebbe rimanere ai blancos. L'esterno, infatti sarebbe più vicino all'intesa per un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione. Nelle casse del Real andrebbero poco meno di 10 milioni di euro.