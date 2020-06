L'ira di Cristiano Ronaldo. Così titola il giornale spagnolo Marca, che riporta dei mal di pancia del campione portoghese con la maglia della Juventus.. Non solo per le prestazioni, che quest'anno sono state altalenanti, quanto per le critiche che sono piovute su di lui. Le prime avvisaglie dei malumori del campione portoghese sono arrivate durante il lockdown, con tanti che hanno criticato il suo atteggiamento: prima, per la fuga a Madeira, poi per i suoi comportamenti durante la quarantena (dall'allenamento nello stadio di Funchal, sino alla festa organizzata per la nipote ).Infine, si ritorna al calcio. La sua partita contro il Milan deve essere valutata per quello che è stato, ovvero il primo match dopo tre mesi di fermo, ma malgrado ciò si sono rivisti i segnali di difficile rapporto tattico tra CR7 e il resto della squadra.: la Juventus spera ancora nella vittoria di una Champions con il portoghese protagonista, ma per ragioni di bilancio il suo stipendio da 31 milioni di euro potrebbe essere risparmiato con una cessione. Il giocatore, dal canto suo, con il passare degli anni ha perso il suo valore: 60 milioni, secondo Transfermarket, quasi la metà di quanto vale Lionel Messi.