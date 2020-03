6









Stavolta sembra quantomeno più verosimile, la voce di AS, noto quotidiano spagnolo, che racconta l'idea di Cristiano Ronaldo per fronteggiare la crisi del Coronavirus. Per il giornale sportivo, Cristiano Ronaldo donerà materiale medico per combattere il Covid-19. Dunque, mascherine, tute e tutto ciò che concerne la lotta a questo nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, ma specialmente l'Italia.



COME MENDES - L'idea sarebbe partita da Jorge Mendes, che ha già donato questo tipo di materiale ad alcuni ospedali della zona nord del Portogallo. Non è ancora chiaro dove e a chi regalerà tutto questo Cristiano Ronaldo, al momento si sa solo che parteciperà all'azione collettiva della Gestifute, impresa del suo super agente Mendes.