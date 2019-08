Cristiano Ronaldo ha iniziato da protagonista la stagione con la maglia della Juventus, esordendo con una vittoria sul campo del Parma, in attesa della grande sfida di domani sera contro il Napoli. In queste ultime settimane, però, CR7 ha anche avuto modo di recarsi a Lisbona, per un motivo del tutto particolare. Secondo quanto riportato da ABC in Spagna, infatti, avrebbe cambiato le proprie volontà all'interno del testamento personale, inserendo anche il nome di Georgina Rodriguez tra gli eredi. E, sempre la medesima fonte, si domanda se non possa essere un nuovo indizio sulla gravidanza in essere di Georgina.