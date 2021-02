In casa Real Madrid alcuni pionieri del madridismo lasceranno in estate. I principali indiziati sono Sergio Ramos (in scadenza e senza accordo per il rinnovo) e Marcelo, legato fino al 2022 con le Merengues, ma la cui importanza sta scemando di partita in partita. Così, al termine della stagione, può lasciare dopo anni di successi e glorie, con la Juventus interessata al brasiliano. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.com, sarebbe proprio Ronaldo a spingere per l’acquisto del suo amico, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Real.