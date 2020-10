2









Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è l'edizione online di Marca, da sempre vicino alle situazioni in casa CR7, che sottolinea come Cristiano debba di fatto rinunciare alla sfida con il Barcellona a causa della nuova positività riscontrata quest'oggi.



DA CHIARIRE - L'assenza nella grande sfida con Messi resta però tutta da chiarire, poiché da protocollo basterebbe un tampone negativo entro le 24 ore immediatamente precedenti alla partita. Per Marca, invece, l'ultimo test era "decisivo" per metterlo nelle condizioni di disputare la sfida dell'Allianz Stadium del 28 ottobre. Staremo a vedere, quella di Ronaldo resta una corsa contro il tempo. Per il Barcellona c'è ancora possibilità.