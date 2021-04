Dalle pagine di AS, è emerso un retroscena sul rapporto tra Max Allegri e Cristiano Ronaldo. Ecco quanto raccontato in Spagna: "Allegri ha allenato Cristiano Ronaldo per una stagione a Torino e il loro rapporto non era molto buono. Molti erano gli scontri tra allenatore e giocatore".



LE SOSTITUZIONI - AS torna su un tema caldo per tutti gli allenatori avuti da CR7, e non solo alla Juventus. "Spesso Allegri non si avvicinava a Cristiano, e qualche sostituzione non aveva lasciato indifferente Ronaldo". Un'altra questione era legata al modo in cui veniva trattato dal tecnico: "Da alcune dichiarazioni fatte da Allegri, Cristiano aveva capito di non venire prima della squadra, di non essere al primo posto nei pensieri dell'allenatore. E per il giocatore non è stato facile da assimilare...". E in caso di ritorno? Dalla Spagna assicurano: sarebbero fuochi d'artificio.