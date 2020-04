Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, "Cristiano Ronaldo non scompare dai radar" del Real Madrid. Il portoghese della Juventus, classe 1985, non lascia indifferente il presidente Perez che di fatto causò l'addio di CR7 nell'estate del 2018. I rapporti tra lui e l'ex attaccante del Real Madrid erano ormai compromessi ma ultimamente i due si sono riavvicinati, così come testimoniato da un lungo abbraccio dell'attaccante bianconero al suo ex presidente durante un evento a Madrid degli scorsi mesi. Dalla Spagna sono certi, il Real ci riproverà.