Cristiano Ronaldo può tornare al Real Madrid a fine stagione? Adesso c’è spazio alla gioia dovuta alla tripletta siglata contro il Cagliari, ma in Spagna continuano a rincorrersi voci su questo possibile scenario. Il quotidiano Marca è scettico a riguardo: "Il Real vive nel presente e costruisce il futuro. Pensa a campionato e Champions ma esamina la rosa e tiene d'occhio le opportunità che ci sono sul mercato. La proposta indecente di Jorge Mendes non ha cambiato i piani del club, che vuole continuare nella sua politica di ringiovanimento, che comprende l'acquisto di giocatori già affermati come Haaland e Mbappé. Con CR7, ovviamente, c'è un rapporto speciale e nessuno dimentica ciò che ha fatto a Madrid. A Torino non ha trovato quello che cercava ma a Madrid non sembrano pensare ad un ritorno al passato".