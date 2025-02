Dalla Spagna - Ronald Araujo alla Juventus è ancora possibile: il motivo

Nel mercato invernale Ronaldè stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus fino all'accordo raggiunto con il Barcellona per il suo rinnovo contrattuale che sembrava potesse essere sinonimo di fiducia nei suoi confronti. Stando a quanto riferisce Mundo Deportivo invece il giocatore potrebbe lasciare la Catalogna in estate. Hansi Flick gli preferisce Cubarsì, Eric Garcia e Inigo Martinez, senza considerare che da giugno avrà a disposizione anche Jonathan Tah, che potrebbe arrivare a parametro zero. Nonostante il rinnovo quindi Araujo potrebbe lasciare il Barcellona in estate.