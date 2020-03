1









Rodrygo, giovane attaccante del Real Madrid ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo As. Il giovane attaccante classe 2001, ha parlato del numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo, idolo e ispirazione. Ecco le sue dichiarazioni: "La mia più grande ispirazione è mio padre, senza dubbio. Tra i giocatori Cristiano e Neymar sono i due che prendo come riferimento e che sono fonti di ispirazione, due giocatori di cui sono un grande fan. Ma come eroe, mio padre è il mio eroe". Chissà che anche il giovane attaccante del Real Madrid possa trovare un futuro a Torino, magari accanto al suo idolo...