Il quotidiano spagnolo Marca prova ad anticipare le mosse di mercato del Real Madrid. L’edizione odierna apre con questo titolo: “Haaland se non arriva Mbappé”. Il campione del Paris Saint-Germain è il primo obiettivo delle Merengues per il mercato estivo del 2021, ma se qualcosa dovesse andare storto per quello che sarebbe un trasferimento epocale, punteranno su Haaland, in passato seguito anche dalla Juventus. Infatti, la dirigenza del Real Madrid non sta perdendo di vista la crescita del gigante del Borussia Dortmund, fresco fresco di tripletta con la sua Norvegia.