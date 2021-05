La Spagna fa tremare i tifosi della Juve! L'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri è in pole per la panchina del Real Madrid, ma secondo lo scenario raccontato da Don Balon potrebbe portarsi in blanco anche un suo fedelissimo ai tempi della Juve. Le Merengues infatti avrebbero messo nel mirino Leonardo Bonucci, che secondo il quotidiano spagnolo non è considerato più indispensabile dalla dirigenza bianconero e nel suo contratto ha una clausola particolare con la quale può liberarsi a zero.