Paul Pogba si avvicina al Real Madrid. Secondo quanto riportato da As in Spagna, sarebbero ore decisive per il passaggio del centrocampista francese ai Blancos, anche se il Manchester United deve prima trovare il suo sostituto, entro il prossimo 8 agosto, quando chiude il mercato in Inghilterra. La Juventus, stando a quanto racconta il quotidiano, sarebbe ormai tagliata fuori dall'operazione per il ritorno di Pogba a Torino. Il Real affonda il colpo e per i tifosi bianconeri non è di certo una bella notizia.