Nessuna squadra è riuscita a mettere le mani su Houssem Aouar, talento del Lione che ieri sera ha debuttato con la maglia della Francia, da titolare. Il presidente Jean-Michel Aulas ha sempre valutato tanto il prezzo del cartellino, almeno 50 milioni di euro, cifra che respinto gli assalti di Juventus e Arsenal. Ma come riporta Ok Diario, la squadra che sarebbe in pole per Aouar sarebbe il Real Madrid di Zinedine Zidane, connazionale che ne ammira il talento.