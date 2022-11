Come noto da tempo ormai, in casa Juve continua la caccia ai terzini e oltre ai vari Karsdorp e Odriozola, ci sono anche altre alternative che fanno gola alla Vecchia Signora. Una di queste porta il nome di Diogo Dalot, in'uscita dal Manchester United e che potrebbe fare al caso di Madama, la quale sta spingendo in queste ore anche per Singo del Torino. Dalla Spagna però fanno sapere che c'è una concorrenza agguerrita attorno al giocatore dei Red Devils, perchè stando a quanto riportato dal portale iberico Elnacional.cat, il Real Madrid avrebbe una corsia preferenziale per portare a termine la trattativa.