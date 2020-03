Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, Juventus e Real Madrid avrebbero ingaggiato un duello di mercato per il taletno del Santos, Kaio Jorge. Il 18enne brasiliano indicato da molti come l'erede di Neymar, è legato al club brasiliano da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. ​La scadenza del suo contratto sarà il 31 dicembre 2021 e i due club starebbero pensando a liberarlo anche prima. Perso Haaland e con Higuain in uscita, la Juventus potrebbe aver trovato il nuovo prossimo talento per l'attacco.Paratici studia il colpo.