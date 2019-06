Dopo la stagione più complicata della sua carriera al Real Madrid, Marcelo ha ricevuto un nuovo schiaffo dall’uomo più inaspettato: Zinedine Zidane. L’allenatore francese, che sembrava pronto a rimetterlo al centro del progetto tecnico della squadra dopo la gestione Solari, ha avallato in prima persona l’acquisto di Ferland Mendy dal Lione. Secondo Marca, la dirigenza avrebbe quindi messo il terzino brasiliano davanti a un bivio: rimanere al Real da riserva sulla fascia sinistra oppure partire in direzione Juventus, uno dei club che non ha mai nascosto l’interesse per lui.