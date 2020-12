Il rebus che caratterizza il futuro di Sergio Ramos verrà risolto presto. Almeno entro la fine dell’anno. È quanto racconta il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe fissato entro la fine del 2020 l’incontro-verità, per decidere di comune accordo se e come arrivare all’accordo per il rinnovo di contratto. La Juventus resta alla facciata alla finestra, molto interessata all’evoluzione della vicenda con protagonista la leggenda spagnola.