Voci contrastanti dalla Spagna pongono l’enigma sul futuro di Sergio Ramos, capitano e leggenda del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo giugno. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra sulle pretese economiche dell’entourage dello spagnolo, ma rimbalzano voci poco confortanti per i tifosi madridisti. Stando a quanto riporta Onda Cero, club e giocatore non sarebbero vicine a trovare il tanto agognato accordo, anzi, Ramos vorrebbe addirittura lasciare le Merengues. Alla finestra le pretendenti non mancano, come Juventus, Paris Saint-Germain e diversi club inglesi.