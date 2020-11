Sergio Ramos in questi giorni è diventato uno dei nomi più chiacchierati nel mondo del calcio. Non solo per i due rigori sbagliati in Svizzera-Spagna e per il sorpasso a Gigi Buffon nella classifica dei giocatori con più presenze nelle rispettive nazionali, ma anche per le suggestioni di mercato che lo vedrebbero non rinnovare il contratto in scadenza col Real Madrid. Nell'asta che ne consegue inevitabilmente, i media spagnoli danno la Juventus interessata all'ex compagno di Cristiano Ronaldo, ma oggi As rivela che il Paris Saint-Germain, già in pole position per Ramos, ha già pronta un'offerta d'ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.