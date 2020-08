1











Intervistato dal Diario de Sevilla, il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha risposto così ai rumors su un ritorno dal Barcellona di Ivan Rakitic: "Personalmente mi piacerebbe, siamo molto amici, ma oggi economicamente è un'operazione molto complicata, per non dire impossibile". Il giocatore croato, in scadenza di contratto a giugno 2021, è stato accostato anche a Inter e Juve.