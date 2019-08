Ivan Rakitic in partenza dal Barcellona. Come riportano i media spagnoli, il centrocampista croato non rientra più nei piani del club blaugrana. Valverde l'ha lasciato in panchina per 90 minuti nell'ultima partita di campionato contro il Betis e tra i club interessati al suo acquisto ci sarebbe anche la Juve anche se i bianconeri devono prima smaltire gli esuberi in rosa. Sono almeno cinque i calciatori che Sarri vuol tagliare dalla rosa della Juve e il centrocampo è uno dei reparti più affollati della rosa bianconera.