Rakitic-Juve, forse ci siamo. Come riporta Sport, Barcellona e Juventus sembra abbiano trovato la formula per il trasferimento del croato in bianconero: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione 2019/20. La proposta dei bianconeri di inserire il cartellino di Emre Can nell’affare è stata respinta dai blaugrana che hanno necessità di sfoltire la rosa a disposizione di mister Valverde. In questo momento l’ultima parola spetta al centrocampista croato. Dopo aver iniziato in panchina le prime due sfide della Liga, il centrocampista non è stato preso in considerazione nemmeno come sostituto. Se il giocatore in un primo momento il aveva intenzione di prolungare il proprio accordo con i catalani, sembra che ora abbia capito che per lui al Barca non ci sia più posto. Mentre il calendario si avvicina al 2 settembre, la Juve attende la decisione di Rakitic.