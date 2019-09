Come racconta il Mundo Deportivo, la Juve ha pensato fino alla fine a portare in bianconero Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, per il quotidiano spagnolo, dovrebbe però restare al Barcellona. Come mostrato nelle prime battute della Liga, Rakitic però resta ai margini del progetto di Valverde, che ha già chiarito la sua posizione. I blaugrana vorrebbero cederlo, lasciarlo partire, ma solo a patto di un'offerta che sia congrua al valore del ragazzo. La proposta della Juve (Bernardeschi più venti milioni) non ha accontentato i vertici catalani, che hanno mollato il colpo, costretti anche dalle strette tempistiche.