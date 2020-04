Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic alla Juventus. Ne sono certi in Spagna, infatti il sito diariogol.com, spiega che il Barcellona sarebbe pronto anche a far partire il croato per 20 milioni di euro, col giocatore felice di poter giocare nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo. Insomma, un centrocampista che a Sarri potrebbe sicuramente far comodo, anche per quel reparto, non ha numeri sufficienti per giocare 2-3 competizioni durante la stagione. Ipotesi di mercato, anzi qualcosa di più. La Juventus studia già per la prossima stagione.