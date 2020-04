1









La strada che porta ad Ivan Rakitic si fa in salita. Adesso, però, sembra che il classe ’88 abbia preso la sua decisione. Ivan Rakitic ha comunicato infatti al Barcellona l'intenzione di lasciare i blaugrana solo nel caso di un ritorno a Siviglia. Appare ad oggi difficile che il croato cambi idea e che accetti di trasferirsi in Serie A, come riportato dal portale spagnolo Todofichajes. ​Juve-Milan-Napoli non sono quindi nella testa del centrocampista croato che vuole invece tornare nella sua ex squadra.