Il calciomercato ha chiuso i battenti, ma la Juventus già pensa ai colpi di gennaio. Secondo quanto riporta Don Balon, i bianconeri sono pronti a investire per portare Ivan Rakitic via dal Barcellona. Da obiettivo estivo a colpo invernale, con il centrocampista croato in uscita dal Barcellona. L'offerta della Juve sarebbe di circa 40 milioni di euro più eventuali bonus di altri 10 milioni.