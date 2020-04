"Il mio rapporto con il Real Madrid è molto buono. Spero di poter portare un giocatore molto forte, un giorno, proprio al Bernabeu. Adesso c'è solo Areola, ma è un'operazione a metà perché è un prestito. Io voglio portare un giocatore definitivo e lo voglio fare quest'estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori: il Real è un gran club". A chi e cosa si riferiva, Mino Raiola, nelle ultime dichiarazioni al miele nei confronti dei blancos? C'è chi parla di Haaland, ma anche di De Ligt. Ovviamente, l'indiziato numero uno è Paul Pogba: il francese continua a essere il preferito di Zidane. Anche se, come racconta Marca, un pensiero al centrale olandese per il futuro non è difficilmente immaginabile.