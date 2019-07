Il sogno della Juve resta Paul Pogba. E da qui non ci si schioda. Fanno allora discutere le parole di AS, quotidiano spagnolo molto vicino alle questioni del Real Madrid. E proprio il Real è forte sul giocatore, che ha deciso di lasciare il Manchester United dopo tre stagioni ai Red Devils. Raiola, per gli spagnoli, starebbe sfruttando i movimenti bianconeri sul giocatore per alzare il prezzo e per agevolre l'uscita del mediano dallo United.



LA RICHIESTA - Il Manchester, in ogni caso, non ha intenzione di mollare facilmente il colpo: il giocatore è valutato 167 milioni di euro, elemento che disturba i sogni della Juventus. Prima di poter pensare all'arrivo di Pogba, Paratici deve ora preoccuparsi delle tante uscite in cantiere. Non sarà facile, ma la Juve resterà fedele ai propri obiettivi finché ci sarà una possibilità.