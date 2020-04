Matthijs de Ligt continua a essere discusso sul mercato all'estero. Dopo che il Times ha garantito della volontà del Manchester United di fare un tentativo per prenderlo nella prossima estate, oggi il giornale ABC in Spagna - ripreso anche dal Mundo - assicura che il difensore della Juventus è l'uomo che Mino Raiola vuole portare al Real Madrid. "Quest'anno voglio fare un affare col Real, portare lì un mio giocatore", aveva confessato solo pochi giorni fa l'agente. Da parte propria, la Juventus non ha ricevuto proposte e non ha nei propri piani la cessione dell'olandese dopo una sola stagione che lo ha visto migliorare in seguito a un inizio faticoso. Ma in Spagna insistono ancora: "Il Real lo vedrebbe come erede di Sergio Ramos e intende provarci, ha la collaborazione di Raiola per questa operazione", scrive ancora ABC in queste ore.