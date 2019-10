Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, non è felice. Come scrive Don Balon il centrocampista francese è scontento dello scarso utilizzo, tanto che mamma Veronique avrebbe riallacciato i contatti col Barcellona. Insomma: una situazione che si preannuncerebbe spinosa, qualora dovesse trovare conferme. Intanto, il centrocampista continua a lavorare per convincere quel Maurizio Sarri che finora gli ha spesso preferito Blaise Matuidi nella mattonella di mezzala sinistra.



LA DIFESA - E' l'aspetto mentale, a preoccupare Sarri: dopo un inizio incoraggiante, Adrien ha sofferto i dieci mesi precedenti, fatti di poco calcio e tante parole. In tal senso vanno registrate le parole di Buffon: "Va detto che per dieci mesi non ha giocato - ha detto Gigi a RMC -, ha faticato il doppio. Devi tornare in campo, orientarti... è difficile soprattutto per un giocatore con un fisico imponente". E poi è cambiata anche la sfera personale: alla Juve ci sono nuovi metodi per un nuovo campionato. Dalla Spagna arrivano notizie frettolose: Adrien ha ancora tutto da dimostrare.