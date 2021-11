Secondo quanto riportato in Spagna da TodoFichajes, lasarebbe al lavoro per la cessione di Adrien Rabiot al Newcastle. Il nazionale francese avrebbe aperto all'ipotesi di abbandonare i bianconeri e dunque potrebbe trasferirsi in forza alle. La trattativa starebbe dunque avanzando per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.Il Newcastle, intensificati i contatti con la Juventus, vorrebbe chiudere quanto prima. Magari già a gennaio. Staremo a vedere: al momento, non sono state raccolte conferme sulla presunta trattativa.