“Juventus? Sì, mi ha cercato e stiamo parlando”: la confessione risale a qualche giorno fa e arriva direttamente da Adrien Rabiot. Vecchio pallino dei bianconeri, il centrocampista francese vedrà scadere il contratto che lo lega al Paris Saint-Germain il 30 giugno e non ha ancora trovato la sua prossima squadra. Il classe ’95 potrebbe insomma rappresentare un altro colpo a parametro zero per la nuova Juve di Maurizio Sarri. E dalla Spagna, dove negli scorsi mesi Rabiot poteva approdare (in particolare al Barcellona), arrivano nuove indiscrezioni su questo affare.



IL CONTRATTO DI RABIOT - Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, la Juve sta per chiudere il colpo Rabiot. Un’operazione che comporterà il pagamento di 10 milioni di euro come ‘bonus firma’ e commissioni all’entourage, più un ingaggio di 7 milioni netti a stagione fino al 2024 per il giocatore.