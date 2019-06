Il futuro di Ivan Rakitic resta tutto da definire. Il centrocampista ha a più riprese affermato di voler restare al Barcellona anche nella prossima stagione, ma per i blaugrana, di fronte a un'accettabile offerta sul mercato, può aiutare a far cassa in vista di una caldissima finestra di trattative. E, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, lo vuole portare in Premier League a tutti i costi, per sostituire il partente Ander Herrera. United pronto dunque a fare la propria offerta per Rakitic, con la Juventus alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.