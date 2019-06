Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus la scorsa estate dal Real Madrid, con l'affare del secolo per i bianconeri e per il calcio italiano. Dopo una stagione da grande protagonista, con lo scudetto e la Supercoppa Italiana messi in bacheca, il fenomeno portoghese sarebbe oggi il sogno di mercato del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Ok Diario in Spagna, infatti, il PSG è pronto a offrire 50 milioni di euro a stagione per convincere CR7 a trasferirsi in Francia. Alla Juventus andrebbero 140 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Ronaldo, però, difficilmente lascerà Torino in estate.