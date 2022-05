In occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, ci sarà il primo incontro da due anni a questa parte tra Ceferin, presidente Uefa, e Florentino Perez, numero uno delle Merengues. I due si incontreranno in due occasioni diverse, come riporta Marca: "La reunion avrà due episodi . Prima a cena venerdì e poi in box sabato pomeriggio, ma nessun gesto conciliante è previsto da nessuna delle parti".