In Spagna continuano a insistere su un interesse della Juventus per il terzino del Real Madrid Marcelo. Secondo Todofichajes.com ci sarebbero stati già dei contatti con il brasiliani che avrebbe accettato di ridursi l'ingaggio da 8 a 6 milioni di euro circa per trasferirsi a Torino. A convincere il giocatore sarebbe l'ex compagno ai tempi delle Merengues Cristiano Ronaldo, che, sempre secondo quanto riporta la stampa spagnola, si starebbe già muovendo per trovare casa a Marcelo.