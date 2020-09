Come scrive Mundo Deportivo, questa potrebbe essere la settimana calda affinchè si sblocchi il futuro di Luis Suarez. La trattativa tra il Barcellona e il giocatore per la tanto agognata buonuscita va avanti da settimane, ma si sta logorando: il club catalano non ha nessuna intenzione di corrispondergli il compenso dovuto per l’ultimo anno di contratto, mentre il Pistolero, tra un allenamento ed una esclusione da un’amichevole, non arretra di un centimetro. Nei prossimi giorni – si legge – è in programma un summit tra il Barça e gli avvocati di Suarez, in modo tale da superare definitivamente l’impasse. E magari spingere l’uruguaiano nelle mani della Juventus.