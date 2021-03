9









In Spagna sono sicuri: il Barcellona non si è ancora dato per vinto. Il club blaugrana è pronto a una nuova offensiva in casa Juventus, obiettivo: Matthijs de Ligt. Il periodo difficile economicamente parlando, come lo è un po' per tutti i club, impone riflessioni anche in casa Juve, con qualche cessione in vista. Da Ronaldo a Dybala, da Rabiot agli altri: quasi tutti sacrificabili. Quasi, però. Sì, perché tra coloro che possono lasciare la Juve non c'è Matthijs de Ligt. Come riporta calciomercato.com, la Juventus è stata chiara con Mino Raiola, che si occupa degli affari del 21enne difensore olandese, non si tocca, non è sul mercato. L'ex Ajax, pagato due estati fa 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, è considerato il presente e il futuro di una squadra che non sarà assolutamente ridimensionata. Con buona pace del Barcellona. Insostituibile, incedibile.