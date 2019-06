Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna: Neymar sarebbe pronto ad incontrare Leo Messi. La Pulce, al momento, è impegnata in Copa America con la Nazionale argentina. Tuttavia, dopo la sfida contro il Brasile, i due ex compagni di squadra potrebbero ritrovarsi probabilmente per discutere gli sviluppi di un incredibile ritorno, quello di O'Ney a Barcellona dopo due anni. La Juventus potrebbe approfittarne qualora i Blaugrana dovessero mettere in vendita alcuni pezzi pregiati per finanziare il trasferimento. Philippe Coutinho, Nelson Semedo e Samuel Umtiti sono i nomi accostati ai bianconeri.