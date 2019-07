Secondo quanto riporta l'edizione on-line di As, Paul Pogba sta spingendo per tornare alla Juventus. Il centrocampista francese piace anche al Real Madrid ma la sua priorità sarebbe quella di tornare a Torino dove ha giocato il miglior calcio della sua carriera. Nonostante la volontà del calciatore, il Manchester United fa muro. La cifra richiesta per il francese è di ben 150 milioni di euro. Prezzo inavvicinabile per i bianconeri che sperano nella mediazione di Mino Raiola.