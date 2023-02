Il presente di Paulalla Juventus non lo ha ancora visto scendere in campo, ma guardando al suo futuro i dubbi si allargano soprattutto per il suo status contrattuale. Secondo la stampa spagnola, il club bianconero e il giocatore stanno riflettendo sulla possibilità di interrompere il "Pogback" in caso di mancato ingresso in una competizione europea rimettendo il francese sul mercato.