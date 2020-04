1









Guillem Balague, noto giornalista spagnolo, ha parlato del futuro di Paul Pogba, rivelando come il francese sia vicino a rinnovare con il Manchester United. Il club lo vedrebbe ancora come potenziale nuovo leader della squadra. Secondo queste indiscrezioni, infatti, il suo passaggio alla Juve sarebbe decisamente più lontano del previsto. Un sogno che potrebbe non concretizzarsi in questa estate, quella in cui Paratici vorrebbe tentare un nuovo assalto al talento francese, siglando l'ennesimo super colpo. A centrocampo questa volta.