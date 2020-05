Secondo quanto riporta Marca il Real Madrid non è convinto di andare all'assalto di Paul Pogba nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista francese piace sia alla Juventus che a Zinedine Zidane, tecnico delle Merengues la cui dirigenza, però, avrebbe altri piani. Giocatori come Eduardo Camavinga o N’Golo Kanté che i dirigenti del Real preferirebbero portare al Bernabeu. Un assist alla Juve che ha messo Pogba in cima alla lista della spesa per rinforzare il centrocampo.