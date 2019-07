Una notizia clamorosa scuote il calciomercato: secondo quanto riportato nel corso della trasmissione “El Chiringuito”, Paul Pogba sarebbe ad un passo dal diventare un calciatore del Real Madrid. L'affare dovrebbe andare in porto grazie ad una formula gradita al Manchester United: 80 milioni ed il cartellino di Gareth Bale, valutato 90, per arrivare ad avere il campione del mondo 2018. La conclusione della trattativa dovrebbe verificarsi addirittura già la prossima settimana. Se così fosse, si tratterebbe di una brutta notizia per la Juventus, anch'essa interessata al giocatore.