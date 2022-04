In casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato, con l'intento di consegnare a mister Allegri una rosa già ultimata in ogni suo reparto prima dell'inizio della prossima stagione. Ecco perchè i profili monitorati sono tanti e tutti di altissima qualità. Uno di quelli che da tempo è finito in cima alla lista dei desideri di Madama è sicuramente quello di Paul Pogba, ormai certo del suo divorzio con il Manchester United nella prossima estate. Il problema maggiore però è rappresentato dalla concorrenza e soprattutto da quella del Psg che, stando a quanto riportato anche dal quotidiano spagnolo As, avrebbe individuato nel Polpo la priorità assoluta del prossimo mercato.