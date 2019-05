La Juventus mette la freccia per Paul Pogba. Da mesi il francese rappresenta il grande obiettivo di Fabio Paratici per il centrocampo e negli ultimi giorni la principale concorrente, il Real Madrid, sembra essersi defilata. E’ quanto riporta Don Balón, secondo cui i contatti dei Blancos per Pogba sono stati congelati dopo il rinnovo contrattuale di Toni Kroos. Zinedine Zidane aveva inserito il “Polpo” in cima alla lista degli acquisti per la prossima stagione, ma Florentino Pérez non sarebbe intenzionato ad assecondare le richieste economiche del Manchester United (oltre 150 milioni di euro). Sempre secondo il portale spagnolo, in questo momento i bianconeri sono in netto vantaggio nella corsa a Pogba.