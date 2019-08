Mino Raiola sta usando la Juventus per portare Paul Pogba al Real Madrid. Il centrocampista francese è la vera priorità di Zinedine Zidane che avrebbe scelto Donny van de Beek solo come seconda scelta per rinforzare il centrocampo dei Blancos. Nelle ultime ore si è tornati a parlare di un interesse da parte del club bianconero. Voci che però sarebbero state messe su piazza dallo stesso agente per stimolare una nuova proposta dei Blancos che però hanno soli due giorni per chiudere con i Red Devils visto che dopo la fine del mercato difficilmente lo United accetterà di cedere il 'Polpo'.